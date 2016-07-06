Путин в разговоре с Обамой заявил о важности "прямого диалога" Украины с пророссийскими боевиками

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам общения глав двух государств.

"При обсуждении украинской тематики президент России вновь указал на важность неукоснительного выполнения Киевом Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, включая налаживание реального прямого диалога с Донецком и Луганском, проведение амнистии, предоставление "ДНР" и "ЛНР" особого статуса, совместную разработку закона о местных выборах", - говорится в сообщении.

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Также Путин подчеркнул безальтернативность политического пути урегулирования.

"Отмечена необходимость активизации работы по устранению нарушений режима прекращения огня, полного выполнения договоренности об отводе тяжелых вооружений и разведении конфликтующих сторон. В этой связи акцентирована роль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь, Белый Дом сообщил, что Барак Обама в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призвал его предпринять шаги для того, чтобы положить конец значительной активизации боевых действий на востоке Украины.

Обама также подчеркнул Путину на насущной важности продвижения к полному выполнению Минских соглашений, сообщили в Вашингтоне.

Кроме того, в разговоре речь шла об урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха и о войне в Сирии. В последнем пункте Обама заявил Путину о важности для России оказать давление на режим поддерживаемого ею президента Сирии Башара аль-Асада, чтобы тот прекратил нападения на гражданских и на участников договоренности о прекращении боевых действий.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.