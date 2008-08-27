Кабмин рассмотрит постановления по Черноморскому флоту

Сегодня Кабмин должен рассмотреть проекты постановлений, которые регламентируют пересечение кораблями российского Черноморского флота границы Украины и движение на территории страны. Президент Ющенко требует от премьера Тимошенко немедленно подписать и обнародовать документы. В свою очередь эксперты констатируют: властьимущие не столько заботятся о внешней политике, сколько продолжают внутриполитическое противостояние.

Проекты постановлений о деятельности Черноморского Флота России на украинской территории, которые принял Совет нацбезопасности и обороны, правительство рассмотрело еще в начале лета. Однако тогда Юлия Тимошенко данные документы не подписала, поскольку премьер собиралась в Россию на переговоры по газовым вопросам. Сейчас Секретариат Президента настаивает на скорейшем принятии и обнародовании этих постановлений. Председатель Атлантического совета Украины, генерал-майор в отставке Вадим Гречанинов называет это требование справедливым. Однако, по его мнению, регламентировать движение российских кораблей на украинской территории следует очень дипломатически: «Здесь очень сложная ситуация. И Украина должна быть очень осторожной, чтобы не вызвать дополнительные противоречия между НАТО и Россией», - говорит Гречанинов. Между тем, эксперт Группы стратегических и безопасности студий Ярослав Матийчик убежден: актуализация вопроса Черноморскому Флоту - это очередные политические маневры президента и премьера: «Эти постановления прежде всего имеют смысл сугубо для Украины. Потому что для межгосударственных отношений Украины и России функционирование Черноморского Флота значения не имеет. Последние ведут себя вызывающе и никакие украинские документы им не указ». Вместе с тем, Матийчик считает, что для страны было бы полезно, чтобы Тимошенко поддержала позицию президента относительно условий базирования Черноморского Флота в Украине.

Немецкая волна