Холодницкий: НАБУ и САП не будут "подметать" за другими органами и исправлять их ошибки

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

"Я не могу объяснить, почему органы, не уполномоченные на расследование тех или иных дел, все же занимаются этими делами. Я это просто с точки зрения юрпринципа объяснить не могу. Это просто нивелирование правовой системы, это возможно даже превышение служебных полномочий. У нас так действительно получается, что на тренде борьбы с коррупцией все хотят с ней бороться. Есть статья 87 УПК, которая четко говорит, что доказательства, полученные неуполномоченным органом, являются недопустимыми и не подлежат исследованию в суде", – отметил Холодницкий.

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"Кстати, дело заместителя главы Николаевской области, я не понимаю, почему ею занималась военная прокуратура, не имеют они права. Есть статья 216, которая определяет подследственность – заместитель губернатора, это является четкая подследственность НАБУ. Тем не менее органы начали дело, тратили ресурсы вместо того, чтобы заниматься своим делом, они объявляют подозрения. Военная прокуратура больше всех злоупотребляет такими делами", – добавил он.

"И я не позволю, я такие дела принимать не буду и НАБУ такие дела завершать не будет, потому что мы не созданы для того, чтобы подметать за другими органами и исправлять их ошибки", – подчеркнул руководитель САП.