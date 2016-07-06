Лидеры фракции парламента и правительство проанализируют ценообразование на газ - Гройсман

Сейчас речь идет о том, что рабочая группа будет работать неделю, сообщает Правительственный портал.

Владимир Гройсман подчеркнул, что цена на газ, которая установлена в Украине, является рыночной. Это позволит преодолеть коррупцию в газовой сфере.

"Внедрение рыночной цены на газ также позволит увеличить добычу украинского газа, повысить энергоэффективность и будет способствовать достижению энергетической независимости государства", - подчеркнул он.

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"Мы будем добывать наш украинский газ, будем это делать таким образом, чтобы стать энергонезависимым государством. Мы будем модернизировать всю систему, чтобы у нас не было в стране дырявых труб, домов, где отсутствует нормальное тепло", - отметил Владимир Гройсман.

Глава правительства сообщил, что приняв решение относительно рыночной цены на газ, правительство установило только предельную цену на газ, остальные тарифы на коммунальные услуги образуют по представлению местных органов власти, которые проверяет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Премьер-министр отметил наличие политической составляющей в заявлениях о необходимости снизить цену на газ.

Владимир Гройсман подчеркнул, что государство поддержит целевой помощью граждан, которые в этом нуждаются, зато, те, "кто имеет большие дома, большое потребление газа", будут платить полноценную рыночную цену. Премьер-министр отметил, что во время отопительного сезона прошлого года средний платеж за потребление тепла и коммунальных услуг составлял 12% от дохода.

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"Надо бороться не за снижение тарифов, которые убивают вообще все хозяйство, а за повышение доходов людей. Над этим нужно концентрироваться. К сожалению, таких предложений мы не услышали", - отметил Владимир Гройсман, комментируя результаты встречи.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий с опозданием, в 16.25 открыл вечернее заседание парламента и сразу же закрыл его из-за блокирования президиума и трибуны народными депутатами от "Батькивщины" и Радикальной партии. Они требуют создать Следственную комиссию парламента относительно тарифов на коммунальные услуги.