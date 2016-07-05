Пинзеник призвал антикоррупционные органы расследовать заявление о подкупе его комитета Онищенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рассмотрения в парламенте вопроса о привлечении Онищенко к уголовной ответственности.

Пинзеник отметил, что народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко в эфире одного из каналов сказал, что "якобы Комитету по вопросам регламента Онищенко заплатил деньги за решение".

"Я публично обращаюсь к Национальному антикоррупционному бюро, Антикоррупционной прокуратуре немедленно возбудить уголовное производство по факту заявления народного депутата Лещенко", - сказал Пинзеник.

Читайте такжеРада дала согласие на арест скандального нардепа Онищенко

После этого он призвал принять одно из двух возможных решений: «либо отправить весь Регламентный комитет во главе со мной в тюрьму, насколько оно подтвердится, либо на всю страну сообщить, что господин Лещенко - балабол".

Как сообщал УНИАН, 15 июня НАБУ передало в Генпрокуратуру представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте депутата Онищенко. На следующий день антикоррупционный прокурор Холодницкий лично принес представление в парламент. Онищенко подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування». По предварительным данным, в результате применения этой газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. НАБУ уже задержала 12 подозреваемых по этому делу.

Сегодня Верховная Рада намерена рассмотреть представление ГПУ о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. При этом, по словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, нардепа сейчас нет в Украине.