Главы МИД Украины и Румынии сегодня подпишут соглашение об отмене оплаты за долгосрочные визы

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины, накануне встречи в Солотвино при участии председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля будет открыто консульство Румынии.

Климкин и Команеску обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и, в частности, пути реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Президента Украины Петра Порошенко в Румынию 21 апреля 2016 года.

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Особое внимание будет уделено вопросам трансграничного и регионального сотрудничества, развитию инфраструктуры украинско-румынской государственной границы, решению образовательных и культурных проблем украинского национального меньшинства в Румынии и румынского в Украине.

Министры подпишут Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии об отмене оплаты за оформление долгосрочных (национальных) виз, благодаря которой украинцы и румыны смогут бесплатно получать разрешения на въезд и пребывание сроком более 90 дней.

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Министры также вручат гражданам двух стран разрешения на пересечение границы в рамках действующего соглашения о местном пограничном движении.

7 мая Климкин планирует посетить украинский лицей имени Тараса Шевченко в приграничном румынском городе Сигету Мармацией и провести встречу с представителями местной украинской общины.