Решить вопрос безопасности без полицейской миссии ОБСЕ не удастся - Бессмертный

Об этом представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный заявил в эфире 5 канала.

"Этот вопрос обсуждается постоянно, я думаю, что ему будет уделено очень большое внимание в Париже, потому что очевидно, что решить вопрос безопасности во время политического процесса по урегулированию без посреднической миссии полицейского ОБСЕ там не удастся", - рассказал он.

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Как сообщал УНИАН, Роман Бессмертный считает, что Российская Федерация пытается навязать Украине изменение статуса своих 1 и 2-го армейских корпусов, сформированных на территории "ДНР" и "ЛНР", на так называемую "народную милицию", подразделения которой будут обеспечивать общественный порядок в отдельных районах областей.