Кому из политиков украинцы доверяют больше всех (опрос)

Среди украинских политиков наивысший рейтинг доверия имеет премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО - ей доверяют 36,1% граждан.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса, проведенного “Українським демократичним колом” по заказу Института политики 6-15 июня 2008 года.

В то же время не доверяют Ю.ТИМОШЕНКО 51% опрошенных, а баланс доверия-недоверия составляет 14,9%.

Согласно данным опроса, лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ доверяют 32,6% граждан, не доверяют - 50,4%, баланс доверия-недоверия составляет 17,8%.

Лидеру блока своего имени Владимиру ЛИТВИНУ выразили доверие 29,1% респондентов, не доверяют - 41,9%, а баланс доверия-недоверия равняется 12,8%.

Председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ доверяют 28,7% граждан, не доверяют - 36,1%, а баланс доверия-недоверия составляет 7,4%.

Министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКУ доверяют 23,2% украинцев, однако не доверяют - 54,8%, баланс доверия-недоверия – 31,6%.

Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО доверяют 21,8% опрошенных, не доверяют - 58,5%, а баланс доверия-недоверия составляет 36,7%.

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО пользуется доверием 20,8% граждан, в то же время ему не доверяют 61,6%, а баланс доверия-недоверия составляет 40,8%.

Первому вице-премьер-министру Украины Александру ТУРЧИНОВУ доверяют 17,7% респондентов, не доверяют - 49%, баланс доверия-недоверия равняется 31,3%.

Народному депутату Украины Николаю ТОМЕНКО выразили доверие 16,2% опрошенных, не доверяют - 43%, баланс доверия-недоверия составляет 26,8%.

Лидеру Социалистической партии Украины Александру МОРОЗУ выразили доверие 15,4% граждан, однако не доверяют ему 63,2%, баланс доверия-недоверия равняется 47,8%.

Лидеру фракции “Наша Украина - Народная самооборона” Вячеславу КИРИЛЕНКО доверяют 14,6% опрошенных, не доверяют - 43%, баланс доверия-недоверия – 28,4%.

Мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ доверяют 13% респондентов, не доверяют - 53,2%, баланс доверия-недоверия равняется 40,2%.

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА пользуется доверием 4,7% украинцев, не доверяют ему 51,5% опрошенных, баланс доверия-недоверия составляет 46,8%.

В целом были опрошені 1200 респондентов, старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета эффекта дизайна с вероятностью 0,95 не превышает ± 3%.