Япония заявила о поддержке реформ в Украине во время своего председательства в G7

Как сообщили УНИАН в пресс-службе генпрокуратуры, об этом сегодня заявил посол Японии в Украине Шигеки Суми во время встречи с заместителем генпрокурора - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницьким.

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Во время встречи Холодницкий проинформировал посла о первых шагах на этапе становления и организации подразделения, в частности о состоянии, сроках укомплектования руководящего состава, дальнейших кадровых назначениях прокуроров, а также основных задачах и гарантиях независимости специализированной прокуратуры от политических и иных влияний.

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В свою очередь посол отметил, что Япония председательствует в «Большой семерке» в 2016 году, и она готова прилагать активные усилия для поддержки реформ в Украине и предоставления ей необходимой помощи в рамках сотрудничества в Группе поддержки Украины, созданной на уровне послов стран «Большой семерки» в г. Киеве.

«В этой связи посол проинформировал о готовности этой группы оказать необходимое содействие деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в частности путем организации обучения прокуроров, а также привлечения японских экспертов с целью ознакомления с лучшими международными практиками в антикоррупционной сфере», - сообщили в пресс-службе.

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Холодницкий поблагодарил за поддержку процесса становления Специализированной антикоррупционной прокуратуры и выразил заинтересованность в предлагаемой международной помощи, изучении передового мирового опыта в борьбе с коррупцией, в том числе по вопросам поиска и возврата активов.