Прокуратура: "Титушки", напавшие на мирный митинг возле Одесской ОГА в феврале 2014 года, сбежали из Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге 7 декабря заявил начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствах прокуратуры Одесской области Александр Гольбарт.

«К сожалению, у злоумышленников, причастных к данному преступлению, было много времени, которое они использовали для того, чтобы уничтожить вещественные доказательства и скрыть от следствия лиц, принимавших активное участие в тех событиях… Установлен круг лиц из числа жителей Одесской области и восточных областей страны, которые принимали участие. Но после тех событий они выехали за пределы области, часть вообще за пределы страны», - сказал Гольбарт.

Читайте такжеВ Кривом Роге милиция и "титушки" оцепили здание ТИК - нардеп

В то же время, по его словам, за текущий год проведен большой объем следственных мероприятий. Так, с февраля сделано 115 запросов, порядка 10 экспертиз, выемка 57 материалов и трафиков телефонных соединений, прошли десятки обысков, отметил он.

Гольбарт акцентировал, что вынесено порядка 30 постановлений о проведении следственных действий за пределами Одесской области - на территории других областей Украины.

«Достоверно установлена причастность к этому преступлению бывшего заместителя ГУ МВД области, который объявлен в розыск. По одному из так называемых титушек уже есть решение суда. По другим активным участникам есть большая проблема, так как они были в шлемах, в масках и это очень усложняет возможность их узнаваемости», - сказал начальник отдела.

Также он добавил, что отрабатывается несколько версий участия в событиях высокопоставленных лиц из бывшего руководства области и депутатов Верховной Рады. Однако пока данные граждане проходят по делу в качестве свидетелей, так как у следствия нет пока оснований назвать их подозреваемыми.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Решается вопрос об обновлении состава следственной группы, сказал Гольбарт.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля 2014 года в Одессе возле ОГА молодчики с битами избили журналистов и участников акции «Хватит стрелять», в числе которых были женщины и старики. Молодчики начали бить журналистов с криками: «бить по головам и по камерам». Пострадало несколько сотрудников СМИ, активист и пастор Кирхи святого апостола Павла, заместитель епископа Немецкой евангелическо-лютеранской церкви Украины Андрей Гамбург. Милиция не предприняла никаких действий для задержания злоумышленников.

В марте текущего года правоохранители заявили, что к тем событиям имел отношение один из бывших руководителей УВД области Дмитрий Фучеджи, который объявлен в розыск.