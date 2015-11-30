Порошенко и Юнкер скоординировали позиции перед встречей Украина-ЕК-Россия

Об этом шла речь во время переговоров Порошенко и Юнкера в рамках климатической конференции в Париже, сообщает пресс-служба главы государства.

«Собеседники обсудили выполнение Украиной критериев для введения Евросоюзом безвизового режима, среди прочего, прогресс в реализации антикоррупционной реформы», - говорится в сообщении.

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Лидеры подтвердили неизменность договоренности о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом с 1 января 2016 года, а также скоординировали позиции накануне заключительного раунда министерских трехсторонних консультаций Украина-ЕК-Россия по имплементации зоны свободной торговли, который состоится 1 декабря в Брюсселе.

Порошенко и Юнкер также обсудили пути усиления энергетической безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин 1-2 декабря осуществит визит в Королевство Бельгия для участия в министерских мероприятиях в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и в трехсторонних консультациях ЕС - Украина - РФ относительно имплементации торговой части Соглашения об ассоциации.