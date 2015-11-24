Энергетическая блокада Крыма: В России заявили, что поврежденные ЛЭП не ремонтируют по "политическим мотивам"

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью радиостанции "Вести ФМ", сообщает ТАСС.

"Фактически не ведутся со стороны Украины работы по восстановлению этой линии. Хотя министерство энергетики Украины готово и мы готовы оказать помощь, в том числе и нашими бригадами, чтобы восстановить одну из линий. Происходит то, что не допускают энергетиков, к тому, чтобы восстановить линию. Не допускают экстремистски настроенные люди, находящиеся там. В то же время странно, что власти (Украины) не могут обеспечить доступ к объектам энергоснабжения. То есть по каким-то политическим мотивациям не идет восстановление этой линии", - сообщил министр.

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Он также заявил, что Россия может принять решение о прекращении поставок угля в Украину в качестве ответной меры на энергоблокаду Крыма.

"Может даже в этой ситуации и нужно принять аналогичное решение о прекращении поставок угля нашими коммерческими организациями, которые поставляют уголь украинским электростанциям", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

23 ноября в "Укрэнерго" заявили, что отключение линий электропередач в направлении оккупированного Крыма, которое произошло из-за повреждения, не привело к проблемам с энергообеспечением районов Херсонской и Николаевской областей.