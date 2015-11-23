Минэнерго РФ: контрмеры для Украины из-за обесточивания Крыма могут рассмотреть в ближайшее время

Министр энергетики РФ Александр Новак не исключает, что Россия может рассмотреть ответные меры в отношении Украины в связи с обесточиванием Крыма.

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Об этом сообщают "РИА Новости".

"Сейчас я вам на этот вопрос не отвечу, я думаю, что мы этот вопрос будем рассматривать в ближайшей перспективе",- сказал Новак в ответ на вопрос, рассматривает ли РФ возможность введения ответных мер в отношении Украины, например, ограничение поставок угля.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

23 ноября в "Укрэнерго" заявили, что отключение линий электропередач в направлении оккупированного Крыма, которое произошло из-за повреждения, не привело к проблемам с энергообеспечением районов Херсонской и Николаевской областей.

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По состоянию на утро 23 ноября участники акции блокады Крыма продолжают блокировать доступ энергетиков и ремонтных бригад к поврежденным линиям электропередач. В настоящее время Крым частично обеспечивается электроэнергией за счет своих генерирующих мощностей.