Махницкий прокомментировал введение санкций против Портнова: ГПУ могла сработать на опережение

Бывший Генеральный прокурор Украины Олег Махницкий заявляет, что не имеет отношения к предложениям применения санкций против экс-первого заместителя главы администрации Президента Украины Андрея Портнова.

Об этом Махницкий написал на своей странице в Facebook.

Он объясняет, что на тот момент работал на должности руководителя Генеральной прокуратуры Украины примерно неделю, а документ, подписанный им против него в адрес ЕС был совокупным продуктом активистов гражданского общества и ответственных за это направление чиновников.

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"Убежден, что на тот момент было очень важным не допустить возможной потери Украиной права на украденное бывшим президентом имущество и средства украинцев, а потому действовать надо было решительно и быстро. Инициатива ГПУ относительно применения санкций против этих лиц заключалась также в необходимости срочно остановить операции с их активами", - пишет Махницкий.

Он предполагает, что в отношении Портнова сотрудники прокуратуры, которые завизировали и направили в ЕС эти документы, не имели необходимых доказательств, а сделали это на опережение с превентивной целью.

"Также общеизвестно, что уже после моего увольнения органами прокуратуры господину Портнову было инкриминировано присвоение своей же зарплаты в университете, которое расследуется уже более года и является пародией на уголовное производство. Думаю, что расследовать большой следственной группой больше года дело о 800 гривнях зарплаты дискредитирует и государственную власть, и цель международных санкций", - заявил он.

Махницкий считает, что Портнову необходимо адресовать претензии к тем, кто переписывался по поводу него с Советом ЕС и выдвинул против него обвинения.

В свою очередь, экс-прокурор говорит, что готов ответить на любые запросы международных судебных учреждений, в которых обжалуется дело в отношении санкций Портнова.