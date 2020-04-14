Зеленский: если удастся пройти Пасху без скоплений, можно говорить об улучшении ситуации
Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что прохождение Пасхальных праздников с меньшим количеством инфицированных коронавирусом позволит говорить об улучшении ситуации с заболеваемостью в стране.
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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на традиционном совещании под председательством главы государства по вопросам борьбы с коронавирусом.
«Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Но до этого каждый украинец должен осознавать важность карантина», - подчеркнул Зеленский.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 14 апреля уже зафиксировано 3 тыс. 372 случая коронавирусной болезни. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 51 мужчина и 47 женщин. В общем 119 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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