В "Слуге народа" предлагают провести внеочередное заседание Рады для направления средств на средства индивидуальной защиты

Во фракции отмечают, что введенные в работе парламента до 3 апреля ограничения могут быть пересмотрены, в зависимости от ситуации.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подчеркивает необходимость проведения внеочередного заседания Верховной Рады для направления денег на закупку средств индивидуальной защиты для пополнения госрезерва.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Кравчук отметила, что изменений в календарном плане работы ВР пока не будет.

"Депутаты будут заседать в сессионном зале. Да, массовые мероприятия, в которых запланировано участие 200 и более человек запрещены. Но в распоряжении Кабмина есть важное исключение." Кроме случаев, когда это события государственной необходимости". И это именно тот случай", - написала она.

Депутат добавила: "Как минимум, мы должны собраться на внеочередное заседание, чтобы была возможность направить 100 млн грн из госбюджета на закупку средств индивидуальной защиты для пополнения госрезерва. Это решение может принять только Верховная Рада".

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Парламентарий напомнила, что Верховная Рада будет работать со "значительными ограничениями», поскольку председатель ВР подписал соответствующее распоряжение.

"Временно ограничен доступ в помещения парламента. Туда смогут попасть только народные депутаты, работники аппарата и помощники, которые работают на постоянной основе. Заседания комитетов и комиссий будут проводиться исключительно в административных зданиях ВРУ. Гости, приглашенные на эти заседания, будут участвовать в них в режиме видеоконференции", - отметила Кравчук.

Кроме того, приостанавливается личный прием граждан народными депутатами в помещениях парламента.

"Впрочем, здесь есть важное уточнение. Запретить депутату проводить прием в личной приемной мы не можем, но количество граждан в таком случае должно быть ограничено", - отметила заместитель председателя фракции.

Также отменяются служебные командировки по Украине, а международные контакты ограничиваются электронными средствами коммуникации.

"Теперь в отношении журналистов. Рассматривались несколько вариантов о присутствии представителей СМИ в Верховной Раде. И я благодарна Дмитрию Разумкову за то, что он поддержал идею допустить журналистов хотя бы в пресс-центр на третьем этаже в доме на Грушевского, 5. Пока кулуары закрываются", - написала Кравчук.

О дополнительных условиях аккредитации в ближайшее время сообщит пресс-служба ВР, отметила она.

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При этом Кравчук призвала представителей СМИ отнестись к ограничениям с пониманием.

"Мы не сможем пустить в пресс-центр всех желающих. От себя лично добавлю, что обещаю проводить включения, давать комментарии и максимально облегчить работу СМИ в этих условиях", - написала депутат.

Также Кравчук напомнила, что ограничения будут действовать до 3 апреля, но руководство парламента "будет следить за ситуацией и принимать решения в зависимости от того, как она будет меняться".

В то же время парламентарий считает, что пришло время подумать над законодательным закреплением дистанционных форматов работы государственных органов власти.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни", которым до 3 апреля ограничил допуск в здания парламента всех, кроме депутатов, их помощников и работников аппарата.