Зеленский подписал закон о разграничении должностей начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ

Также закон будет способствовать внедрению в 2020 году новой объединенной системы руководства и управления армией.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о разграничении должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщается в карточке закона на сайте парламента.

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Отмечается, что закон возвращен с подписью от президента сегодня, 12 марта.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины» о вступлении в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженными силами Украины, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил)" (№3015).

Согласно закону, главнокомандующий ВСУ назначается на должность по представлению министра обороны и освобождается от должности президентом. Главнокомандующий подчиняется президенту и министру обороны.

Принятие этого закона позволит решить задачу по внедрению в 2020 году новой объединенной системы руководства и управления силами обороны с целью развития Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО.