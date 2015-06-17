Савченко требует от МИД информацию о мерах, принимаемых для освобождения украинцев из российского плена

Народный депутат Украины от "Батькивщины" Надежда Савченко обратилась к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину относительно предоставлении информации о принятых мерах по защите граждан Украины, которые являются незаконно заключенными и содержатся на территории Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий депутатский запрос Савченко с трибуны парламента зачитал народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько.

Он вместе с 8 депутатами от "Батькивщины" в футболках с фото Савченко и надписью: "Незламна" напомнил, что Савченко содержится в заключении в России уже год.

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В своем запросе Савченко, в частности, отмечает, что за время войны в плену в России оказался ряд граждан Украины, среди которых, в частности, Олег Сенцов. "Известно, что к украинским гражданам, которые незаконно содержатся в заключении на территории Российской Федерации в ходе следствия применяются меры физического и психологического давления", - говорится в запросе.

Так, Савченко просит предоставить официальную информацию о количестве граждан Украины, которые сейчас незаконно содержатся в заключении на территории РФ, о мерах, принятых Украиной для защиты этих граждан, а также о принятых МИД мерах по допуску консульских должностных лиц Украины к «заключенным в России украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клиху.

Кроме того, она просит предоставить информацию относительно мер, которые МИД планирует принять в ближайшее время для освобождения украинцев, которые незаконно содержатся в заключении в России.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2014 года Верховная Рада приняла обращение к Госдуме РФ и президенту России Владимира Путина с требованием освободить украинскую летчицу, народного депутата Надежду Савченко, а также режиссера Олега Сенцова, Николая Карпюка, Станислава Клиха и других граждан Украины, которые «в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины были захвачены в плен, незаконно перевезены на территорию Российской Федерации и вопреки их воле содержатся на территории Российской Федерации».