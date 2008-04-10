Кличко видит лишь двух кандидатов в мэры Киева

Лидер одноименного блока Виталий КЛИЧКО подал в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом на должность городского председателя столицы.

«Только что я подал документы в территориальную избирательную комиссию и надеюсь, что сегодня она примет решение, и мы начнем активную избирательную кампанию», - сказал В.КЛИЧКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он заметил, что на сегодня более чем 150 заявок подано в ТИК для участия в выборах мэра Киева, однако реальная борьба начнется между двумя кандидатами.

“Сегодня существует лишь один кандидат, который может противостоять сегодняшнему мэру Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ. Существует два кандидата», - сказал В.КЛИЧКО.

Он призвал все демократические силы поддержать единого кандидата, у которого есть самый большой рейтинг и доверие среди киевлян.

Как подчеркнул В.КЛИЧКО, вследствие выдвижения большого количества кандидатов оттягиваются голоса, что дает шансы Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ победить на выборах.

Кроме того, В.КЛИЧКО считает, что выборы мэра должны проходить в два тура, чтобы таким образом руководителя столицы избирали большинством голосов.