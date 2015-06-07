Кихтенко: разорвать экономические связи с оккупированным Донбассом без потерь невозможно

Об этом в интервью ZN.ua заявил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Александр Кихтенко.

Кихтенко считает, что руководство Украины должно четко озвучить принципы государственной политики в отношении оккупированных территорий Донбасса.

"Полная блокада может быть обоснована только разрывом Минских соглашений и отказом от территорий. Что тоже вариант, если он честный и озвученный как стране, так и нашим зарубежным партнерам", - сказал Кихтенко.

По его словам, 80% промышленных предприятий, оставшихся на оккупированных территориях Донбасса, платят налоги в бюджет Украины.

Кихтенко отметил, что этим предприятиям нужно реализовывать свою продукцию, а Украине ее покупать, и разорвать экономические связи со многими из них невозможно без обоюдных потерь. Поэтому, по словам Кихтенко, необходимо искать баланс и "нацелиться на созидание".

"Экономические связи угольных и металлургических предприятий разорвать невозможно без обоюдных потерь. Не будет угля, не будет кокса, не будет металла. Рухнет система. В том числе и на наших ТЭЦ", - подчеркнул он.

"Да, есть еще варианты: они будут продавать продукцию либо у себя, либо в Россию, либо нам же через Россию втридорога, оставляя налоги и деньги там. Тогда вопрос к министру МВД — кто из нас коллаборант? Но, скорее всего, будут продолжать повышать ставки откатов на наших пропускных пунктах. Что, собственно, сейчас и происходит", добавил Кихтенко.

Читайте такжеПредседатель Донецкой ОГА ответит за срыв сроков возведения укреплений и окопов - ПорошенкоОн убежден, что только уточнив для себя и общества эти "детали", "можно с чистой совестью останавливать фуры с пивом, свободно пропуская при этом грузы с лекарствами для детей и пенсионеров, машины с углем для украинских ТЭЦ и детей, которые едут из Полтавы навестить своих пожилых родителей в Горловку".

Как сообщал УНИАН ранее, Кабинет министров Украины внес президенту Украины Петру Порошенко представление об увольнении председателя Донецкой областной государственной администрации Александра Кихтенко в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей.

Кихтенко отметил, что лично президент Украины и премьер-министр должны быть заинтересованы в диалоге с Донбассом не меньше, чем местная власть.