Депутат ЕП назвала важным сигналом "правящим элитам" в России решение не приглашать Путина на саммит G7
Председатель фракции "зеленых" в Европарламенте Ребекка Хармс назвала важным сигналом "правящим элитам" в РФ решение не приглашать президента России Владимира Путина на саммит G7, который сегодня начался в замке Эльмау в Германии.
Об этом Хармс сказала сегодня в интервью радиостанции Deutschlandfunk, сообщает «Немецкая волна».
Она выразила мнение, что это решение может стать импульсом для политических дискуссий в России.
Хармс напомнила, что Путин вышел за рамки международного права.
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"Президент Путин, запланировав и осуществив военную оккупацию и аннексию Крыма, нарушил европейский миропорядок и вышел за рамки международного права", - заявила она.
Тот, кто, как Путин, ставит себя вне рамок международного права, должен знать, что он рискует стать аутсайдером, указала Хармс.
Кризис в Украине и отношения с Россией являются одними из важных тем повестки дня саммита G7, проходящего 7-8 июня в Баварии.
Как сообщал УНИАН, РФ была исключена из неформального клуба наиболее промышленно развитых страны мира G8 в 2014 году после аннексии Крыма.
В апреле этого года глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что условием возвращения России в "Большую восьмерку" является уважение единства Украины и реализацию Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.