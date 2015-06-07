Депутат ЕП назвала важным сигналом "правящим элитам" в России решение не приглашать Путина на саммит G7

Об этом Хармс сказала сегодня в интервью радиостанции Deutschlandfunk, сообщает «Немецкая волна».

Она выразила мнение, что это решение может стать импульсом для политических дискуссий в России.

Хармс напомнила, что Путин вышел за рамки международного права.

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"Президент Путин, запланировав и осуществив военную оккупацию и аннексию Крыма, нарушил европейский миропорядок и вышел за рамки международного права", - заявила она.

Тот, кто, как Путин, ставит себя вне рамок международного права, должен знать, что он рискует стать аутсайдером, указала Хармс.

Кризис в Украине и отношения с Россией являются одними из важных тем повестки дня саммита G7, проходящего 7-8 июня в Баварии.

Как сообщал УНИАН, РФ была исключена из неформального клуба наиболее промышленно развитых страны мира G8 в 2014 году после аннексии Крыма.

В апреле этого года глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что условием возвращения России в "Большую восьмерку" является уважение единства Украины и реализацию Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.