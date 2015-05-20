СБУ заблокировала 14 миллионов гривень банковских средств главарей боевиков и "министров"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Приостановлены расходные операции на счетах, принадлежащих самопровозглашенным "министрам" и "председателям народной рады" террористов. В девяти отечественных финансовых учреждениях на счетах "председателя совета министров", "министра государственной безопасности", "министра транспорта", "министра топлива, энергетики и угольной промышленности" других подконтрольных террористам самозваных "должностных лиц" правоохранители обнаружили более 14 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

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Установлено, что эти средства предназначались для финансирования террористической деятельности незаконных вооруженных формирований, организации антиукраинских акций, вербовки наемников для участия в боевых действиях против сил АТО в Луганской и Донецкой областях.

Как отмечается, продолжаются мероприятия по разоблачению и ликвидации других каналов финансирования терроризма, привлечения к ответственности граждан, причастных к созданию и деятельности террористических организаций.