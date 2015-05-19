СБУ разоблачила международную финансовую аферу путинского байкера "Хирурга" и менеджмента Forex Trend

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Читайте такжеЛюбимый байкер Путина объяснил, за что "Ночные волки" получили миллионы от Кремля«Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм, через который российский байкер по кличке "Хирург" совместно с менеджментом двух финансовых компаний "Forex Trend" и ООО "Форекс тренд" присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из которых направил на финансирование террористов из "ДНР" и "ЛНР"», - сообщили в пресс-центре.

Сотрудники СБ Украины во время обысков у представителей украинских офисов компаний изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок, в том числе и с использованием российских финансовых инструментов. Правоохранители обнаружили компьютерную технику с файлами, в которых содержится информация о незаконных финансовых операциях, а также значительную сумму наличных в российских рублях и долларах США и памятные награды ФСБ РФ: кортик и часы.

Следователями Службы безопасности Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.