В Раде обещают новый Трудовой кодекс, который "ориентируется на Европейскую социальную хартию"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, 18 мая, во время презентации Плана законодательного обеспечения реформ.

Как считает Гройсман, “мы сегодня очень близко к тому, чтобы принять Трудовой кодекс”, и это должен сделать нынешний состав парламента.

В свою очередь председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова отметила, что разрабатывается Трудовой кодекс, “который ориентируется на Европейскую социальную хартию”.

Читайте такжеРозенко рассказал, когда будет готов новый Трудовой кодексОна напомнила, что Украина живет по Трудовому кодексу, который был принят еще в 1971 году. “Мы уже завершаем работу над новым Трудовым кодексом и надеемся, что он будет принят парламентом”, - сказала Денисова.

Гройсман уточнил, что кодекс должен быть принят ВР нынешнего созыва.

Среди основных законопроектов, которые должен принять парламент, Денисова, кроме Трудового кодекса, назвала также проект закона о единых принципах начисления пенсий (введение накопительной системы), а также проект закона о лекарственных средствах.

Она выразила надежду, что эти законопроекты будут приняты в 2015 году.