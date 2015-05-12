Российский политолог назвал самые большие страхи Путина относительно Украины

А больше всего его интересует внеблоковый статус Украины, считает президент Центра политических исследований Северной и Восточной Европы, бывший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Александр Сытин, сообщает радио "Свобода".

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"Больше всего Путин боится ассоциации Украины с ЕС и вступления в НАТО. Это основные страхи, которые существуют в России на уровне экспертного сообщества, на уровне СМИ, на уровне правительства и на уровне общества", – сказал Александр Сытин.

Он обратил внимание, что слово "внеблоковость" звучало в речи Владимира Путина во время выступления на Красной площади 9 мая.

Политолог также считает, что сама Россия сейчас не способна играть роль глобального мирового центра и никакого союза между Россией и Китаем не существует.