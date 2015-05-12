Депутаты призывают не облагать налогами пенсии ветеранов и инвалидов войны

Комментируя необходимость принятия данного законопроекта, один из его соавторов, нардеп от "Блока Петра Порошенко", член Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Глеб Загорий отметил, что ветеранов осталось уже очень мало, по возрасту это люди старше 90 лет, и им нужен постоянный уход и значительные средства на медицинское обеспечение.

«Одна из задач нашего поколения – обеспечить достойную старость тем героям, которые защищали родину от нацизма во время Второй мировой войны, показали и передали потомкам - сегодняшним защитникам лучший пример любви и героизма», - считает нардеп Загорий.

Сегодня налогообложению подлежат пенсии свыше 400 тыс. человек, из них около 23 тыс. – инвалиды войны, около 7 тыс. – участники боевых действий. «Если пенсия превышает 3654 грн, человек должен заплатить 15% налога. Отменив налогообложение пенсий инвалидов войны, государство должно отдать должное людям, которые уже внесли бесценный личный вклад в обеспечение будущего нашей страны», - сказал Глеб Загорий.

Законопроектом предусматривается освобождение от налогообложения пенсий не только инвалидов войны и семей погибших военнослужащих Второй мировой войны, но и участников АТО, афганцев.