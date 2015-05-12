«Народный фронт» требует отчитаться по расследованию фактов коррупции - депутат

Об этом заявила заместитель Председателя парламентской фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар, выступая в Верховной Раде во вторник, 12 мая.

От имени «Народного фронта» депутат также требует от Генерального прокурора Украины подготовить отчет, что непосредственно сделала Генеральная прокуратура, какие факты выяснены по коррупции, в том числе – предыдущей власти. «Нам было обещано представление о снятии депутатской неприкосновенности, хотим наконец услышать фамилии и увидеть конкретные дела», - добавила Виктория Сюмар.

Депутат также отметила необходимость изменения избирательной системы к проведению местных выборов, запланированных на осень 2015 года. При этом она напомнила, что в Коалиционном соглашении записано норму, которая предусматривает проведение выборов по открытым спискам. «Мы должны обеспечить проведение выборов по такой системе», - подчеркнула представитель «Народного фронта».

По ее словам, сегодня необходимо также принять новый закон о Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг, сделать работу этой структуры максимально прозрачной и публичной, чтобы каждую копейку можно отследить и четко понять, какие тарифы начислены.

Виктория Сюмар также заявила о необходимости ускорить определение пакетов законов о полиции, «чтобы люди почувствовали непосредственно изменение в системе правоохранительных органов Украины, что милиция наконец начала работать на украинский народ, а не обслуживать чьи-то интересы». «Поэтому нам необходимо как можно скорее – мы просим и комитет, и коллег из парламентского большинства, максимально ускорить рассмотрение этого пакета из пяти законопроектов», - призвала народный депутат.