Порошенко поблагодарил "укропов" и ветеранов Красной Армии и УПА

Об этом он заявил в своем выступлении на торжественной акции возле Родины-Матери в Киеве, пишет Украинская правда.

"Сегодня во имя Украины объединились воины УПА и Красной армии. Спасибо вам за это!", - заявил президент.

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Он в очередной раз заявил, что никто не может монополизировать Победу.

"Не выиграли бы войну без Украины. Но началась ли бы она, если бы не был в Москве подписан пакт Риббентропа-Молотова?", - спросил президент.

Он также поблагодарил "украинских укропов", которые освободили большую часть Донбасса.