Порошенко поблагодарил "укропов" и ветеранов Красной Армии и УПА
22:47, 08 мая 2015Политика
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Президент Петр Порошенко поблагодарил ветеранов Красной Армии и УПА за примирение.
Порошенко поблагодарил ветеранов Красной армии и УПА / УНИАН
Об этом он заявил в своем выступлении на торжественной акции возле Родины-Матери в Киеве, пишет Украинская правда.
"Сегодня во имя Украины объединились воины УПА и Красной армии. Спасибо вам за это!", - заявил президент.
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Он в очередной раз заявил, что никто не может монополизировать Победу.
"Не выиграли бы войну без Украины. Но началась ли бы она, если бы не был в Москве подписан пакт Риббентропа-Молотова?", - спросил президент.
Он также поблагодарил "украинских укропов", которые освободили большую часть Донбасса.
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