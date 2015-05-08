Ни Украина, ни Грузия не получат безвизовый режим с ЕС в Риге - Еврокомиссия

Выступая в Брюсселе после того, как Еврокомиссия обнародовала свой ежегодный отчет относительно визового режима с обеими странами, представитель ЕК Наташа Берто заявила, что комиссия знает о желании Украины и Грузии получить безвизовый статус на саммите, но это «очень амбициозно с точки зрения сроков», сообщает Радио Свобода.

Она добавила, что Еврокомиссия готова двигаться дальше в следующем отчете в конце 2015 года при условии достижения прогресса.

Читайте такжеЕС отмечает прогресс в выполнении Украиной второй фазы Плана действий по визовой либерализацииВ отчете Еврокомиссии говорится, что и Украине, и Грузии надо сделать больше в области борьбы с коррупцией и торговлей людьми. Грузию призвали достичь прогресса в борьбе с оборотом наркотиков, в то время как Брюссель призвал Украину активизировать законы, касающиеся организованной преступности и борьбы с дискриминацией.

Молдова получила безвизовый режим с ЕС в 2014 году и остается единственной из шести стран «Восточного партнерства», которая получила этот статус.