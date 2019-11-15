Послы G7 назвали ключевые реформы в Украине, которым должно уделяться постоянное внимание
Послы стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) назвали ключевые реформы, которым должно уделяться постоянное внимание.
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Об этом сообщает «Группа поддержки» Украины французского председательства в G7 в Twitter.
«Приятно, что президент Зеленский возглавил регулярный диалог, который был налажен между нами и Офисом президента. Постоянное внимание к ключевым реформам, в том числе судебной и банковской систем, а также борьба с коррупцией и влиятельными интересами, чрезвычайно важно», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 14 ноября Зеленский провел встречу с послами стран «Большой семерки» (G7), во время которой обсуждалась судебная реформа в Украине, в частности имплементация закона о деятельности органов судейского управления.