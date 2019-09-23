У Зеленского рассказали, когда может состояться встреча лидеров "нормандского формата"

По словам помощника президента Украины, встреча в "нормандском формате" необходима для того, чтобы состоялась личная встреча Зеленского и Путина.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак допускает, что встреча лидеров "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и РФ) может состояться в конце сентября - начале октября.

Об этом он заявил в интервью интернет-изданию "Левый берег".

По его словам, встреча в "нормандском формате" необходима для того, чтобы состоялась личная встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. "Важно, чтобы они встретились", - подчеркнул он.

"Второй момент - в процессе переговоров в Минске и в рамках "нормандского формата" мы наработали определенные шаги, которые должны быть зафиксированы лидерами четырех стран-участниц. Потому что "нормандский формат" создавался для поиска импульсов и выведения из тупика ситуации по "Минску". Сложно, медленно, но процесс продвигается вперед, пример тому: Станица Луганская, взаимное освобождение", - добавил Ермак.

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Помощник президента отметил, что Зеленский задал вектор делать все по максимуму, чтобы не откладывать на следующую неделю, на месяц. "Его все подхватили. И чтобы этот импульс поддерживать, нужна эта встреча. Во время последнего разговора, который продолжался два часа сорок минут, лидеры трех стран - Германии, Франции и Украины - высказались за конец месяца в качестве даты встречи, как раз после Нью-Йорка. Россия не дала подтверждения, но и не сказала "нет". Думаю, это может быть конец сентября - начало октября", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 25 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.

26 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условия для встречи глав государств "нормандского формата". Среди них - разведение сил и средств у Станицы Луганской, а также Петровского и Золотого, а также фиксация "в правовом смысле" "формулы Штайнмайера".

13 сентября Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу в "нормандском формате" на самом высоком уровне до конца сентября.