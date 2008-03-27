Ющенко надеется, что Россия отдаст прах Довженко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что РФ передаст Украине прах выдающегося режиссера Александра Довженко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на Всеукраинском форуме интеллигенции.

Президент рассказал, что во время встречи со своим российским коллегой Владимиром ПУТИНЫМ поднимал вопрос переноса праха Довженко в Украину. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что об этом шла речь в завещании самого Довженко.

«Я думаю, что переговорный процесс, который начался и, кстати, его поддерживает семья кинорежиссера, мы завершим хорошим прецедентом. Это будет хороший жест с российской стороны, который будет, по моему мнению, чрезвычайно четко оценен украинской нацией», - сказал В.ЮЩЕНКО.