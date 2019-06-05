В ЕС осуждают выдачу российских паспортов украинцам из оккупированных Крыма и Донбасса - Туск

В Евросоюзе подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

Президент Европейского Совета Дональд Туск подчеркивает, что в Евросоюзе осуждают выдачу российских паспортов гражданам Украины из оккупированных Крыма и отдельных районов Донбасса.

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Об этом Туск сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

«Мы также обсудили текущие угрозы для безопасности Украины. ЕС придерживается своего курса и остается преданным суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Мы осуждаем российские указы о предоставлении российского гражданства украинцам из Донбасса, или которые происходят из Крыма. Это противоречит Минскому соглашению», - подчеркнул Туск.