цей матеріал доступний українською

В ЕС осуждают выдачу российских паспортов украинцам из оккупированных Крыма и Донбасса - Туск

16:55, 05 июня 2019
Политика
21 0
Владимир Зеленский и Дональд Туск на встрече в Брюсселе / REUTERS

Президент Европейского Совета Дональд Туск подчеркивает, что в Евросоюзе осуждают выдачу российских паспортов гражданам Украины из оккупированных Крыма и отдельных районов Донбасса.

Читайте такжеСтраны-участницы "Восточного партнерства" приблизились к Евросоюзу ближе, чем другие соседи - Туск

Об этом Туск сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

«Мы также обсудили текущие угрозы для безопасности Украины. ЕС придерживается своего курса и остается преданным суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Мы осуждаем российские указы о предоставлении российского гражданства украинцам из Донбасса, или которые происходят из Крыма. Это противоречит Минскому соглашению», - подчеркнул Туск.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Признание Путиным "паспортов ЛНР и ДНР"
Теги: #Туск#паспорта РФ