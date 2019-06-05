Комитет Рады оставил на усмотрение сессионного зала вопрос увольнения Грицака
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны решил передать на усмотрение сессионного зала парламента внесенный президентом Владимиром Зеленским проект постановления об увольнении Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины (№10345).
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.
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«На усмотрение зала», - озвучил после обсуждения вопроса предложение председатель комитета Сергей Пашинский.
Члены комитета поддержали его своим голосованием.
Как сообщал УНИАН, 30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака - с должности министра обороны и Грицака - с должности председателя СБУ.