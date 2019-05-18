Украина на саммите НАТО в декабре должна настаивать на получении Плана действий по членству – Порошенко

Действующий глава государства Петр Порошенко заявляет, что двери для вступления в НАТО для Украины открыты.

Украина на саммите Организации Североатлантического договора (НАТО) в декабре этого года должна настаивать на получении Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Петр Порошенко сказал на Михайловской площади в столице во время церемонии открытия Дня Европы в Украине.

«Несколько дней назад я встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Четко еще раз задекларировано: двери НАТО открыты для нашего государства, и в 2023 году мы сможем получить План действий по членству в Альянсе», - отметил президент.

По его словам, в декабре этого года на саммите НАТО в Лондоне Украина сможет официально заявить, что настаивает на получении Плана действий по членству в Альянсе и твердо намерена присоединиться к этому оборонному и военно-политическому союзу.