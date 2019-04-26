Выдача российских паспортов на оккупированном Донбассе делает невозможным проведение местных выборов - Ельченко

Председатель Постоянного представительства Украины в ООН заявил, что указ президента РФ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов на оккупированном Донбассе делает почти невозможным выполнение Минских соглашений.

Председатель Постоянного представительства Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко подчеркнул, что выдача российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе делает невозможным проведение законных местных выборов в соответствии с международными стандартами и украинским законодательством.

Об этом Ельченко заявил на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Распространение в массовом порядке российских паспортов в этом регионе может легко быть использовано Кремлем для легитимизации его военного присутствия на украинской территории для защиты так называемых "российских граждан". Решение Кремля четко доказывает, что Москва выбирает тот же сценарий. Это ничто иное как плохо завуалированная попытка оправдать продолжающуюся оккупацию этих территорий", - заявил Ельченко.

Также он заявил, что выдача российских паспортов на оккупированном Донбассе не является ничем иным как искусственным поводом отправлять российские силы в Украину и поддерживать неприкрытую военную агрессию против Украины.

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"Это ничто иное как умышленные и согласованные усилия по подрыву перспектив для мирного урегулирования на основе полного и надлежащего выполнения Минских соглашений", - подчеркнул Ельченко.

"Более того, незаконный указ российского президента полностью подрывает логику Минских соглашений и на самом деле делает их выполнение вряд ли возможным", - добавил посол.

Он напомнил, что цель Минских соглашений заключается в реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в правовое, политическое и экономическое пространство Украины.

"Вместо этого, логика данного указа заключается в дезинтеграции и консолидации полного российского контроля над оккупированными территориями. Разве это не четкие сигналы ползучей аннексии? Важно, что распространение российских паспортов на оккупированных территориях сделает вряд ли возможным проведение там законных местных выборов в соответствии с украинским законодательством, соответствующими стандартами ОБСЕ и по наблюдению БДИПЧ/ОБСЕ, как это предусмотрено в Минских соглашениях", - отметил он.