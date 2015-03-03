Гройсман досрочно закрыл заседание Рады, драка между депутатами в зале парламента продолжается

Как передает корреспондент УНИАН, сначала председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман объявил перерыв, но после того, как схватка продолжилась, досрочно закрыл заседание парламента.

В настоящее время депутаты остаются в сессионном зале и столкновения продолжаются.

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Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко пытается сорвать с народного депутата Сергея Мельничука погоны, поскольку тот одет в военную форму. Сейчас схватка продолжается, все остальные депутаты в сессионном зале наблюдают за этим конфликтом.

Бійка в раді,раунд 2.Ті ж самі.Журналісти в кулуарах чекають на "вынос тела" в коридор.Гройсман закрив сесію pic.twitter.com/hkB8TDvCTx — Oksana Denysova (@OksanaDenysova) March 3, 2015

Напомним, ранее в Верховной Раде произошла потасовка между народными депутатами Олегом Ляшко и Сергеем Мельничуком. В связи с чем утреннее заседание было досрочно закрыто. В этой драке также приняли участие депутаты от Радикальной партии. Представители других фракций пытались их разнять.