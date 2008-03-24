Что больше всего мешало правительству в первые 100 дней работы (опрос)

Правительству в течение первых 100 дней деятельности больше всего мешали разногласия в коалиции и руководство Секретариата Президента Украины.

Об этом говорится в результатах эксперт-опроса 40 независимых ведущих украинских политологов и экономистов, которые представил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Центра социологических и политологических исследований „СОЦИОИЗМЕРЕНИЕ”, директор Международного института демократий СЕРГЕЙ ТАРАН.

В частности, по мнению опрошенных, правительству в течение первых 100 дней деятельности больше всего мешала слабость и наличие разногласий у правительственной коалиции в парламенте и руководство Секретариата Президента Украины (соответственно 75% и 67,5% опрошенных).

Также эксперты считают, что правительству мешало сопротивление чиновников, назначенных предыдущим правительством, и двоевластие в регионах (государственные администрации и органы местного самоуправления) (оба фактора определили препятствиями деятельности правительства по 47,5% опрошенных экспертов).

С.ТАРАН отметил, что внешние факторы (внешнее давление со стороны России и нехватка экономического и политического содействия со стороны ЕС) не влияли существенно на деятельность правительства. Опрошенные склонны считать, что эти факторы не мешали работе правительства.

По его словам, подавляющее количество экспертов (87,5% ответов) убеждены, что правительство должно не обращать внимания на давление и препятствия и работать дальше. Только двое экспертов считают, что правительство должно „уйти в отставку” и (или) „согласовывать все свои шаги с руководством Секретариата Президента Украины”.

Как сказал С.ТАРАН, идея досрочных парламентских или президентских выборов не получила поддержки среди экспертов – за такую перспективу высказались только двое экспертов из 40. Также только двое экспертов из 40 считают, что Юлия ТИМОШЕНКО должна публично отказаться от президентских амбиций и уже сейчас поддержать Виктора ЮЩЕНКО на второй президентский срок.

С.ТАРАН также сообщил, что эксперты считают, что первоочередными мерами, которые должно осуществить правительство, чтобы экономика Украины стала более конкурентоспособной, является стимулирование инновационной деятельности и создание условий для формирования цивилизованной интеллектуальной собственности (такой шаг эксперты указали в 67,5% ответов), осуществление мер по детенизации капитала (60%), усиление противодействия коррупции (50%). Также эксперты считают, что правительство должно реформировать управление центральными и местными органами исполнительной власти (45%).

Эксперты не считают приоритетными - создание свободных экономических зон или усиление деятельности в направлении социальной защиты населения. О необходимости таких мер высказались, соответственно, 5 и 8 из 40 экспертов.

По словам С.ТАРАНА, безусловными успехами правительства за первые сто дней можно считать программу „Контрабанда-стоп” (75% экспертов считают такую программу успешной), продвижение идеи досрочных местных выборов в Киеве (77,5% экспертов считают это продвижение успешным) и меры по выплате сбережений бывшим вкладчикам Сбербанка СССР (77,5%).

Также успешными, по мнению экспертов, являются внешнеполитические шаги, направленные на евроинтеграционные усилия Украины (65,0%), переговоры относительно цены на газ и борьба за устранение посредников с газового рынка Украины (57%,5%), антикоррупционные меры (37,5%), шаги и меры, направленные на минимизацию последствий техногенных катастроф (32,5%). Как положительно, так и отрицательно эксперты оценили инициацию законодательных изменений и улучшение инвестиционного климата. Проблемными для правительства оказались, по мнению опрошенных, антиинфляционные мероприятия (42,5% - отрицательных оценок) и особенно проблемными - мероприятия по наведению порядка в сфере управления инновационным развитием и защите интеллектуальной собственности (55,5% отрицательных ответов).

Опрос был проведен Центром социологических и политологических исследований СОЦИОИЗМЕРЕНИЕ и проходил 17-20 марта 2008 года.