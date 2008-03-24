Политолог предупреждает Тимошенко: ПР просто так Харьков не отдаст
13:45, 24 марта 2008Политика
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Карасев советует подумать еще раз
|Вадим Карасев
Такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
“Харьков не Киев, потому что Партия регионов там имеет свою региональную электоральную базу и своих людей”, - сказал В.КАРАСЁВ.
По его словам, городскую власть Харькова сегодня представляют сторонники Партии регионов. ”Партия регионов просто так Харьков не отдаст”, - сказал он.
Как отметил политолог, лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и в целом блоку необходимо будет еще раз подумать и сконцентрировать усилия для того, чтобы решить этот вопрос.
“Просто так решить, как это было в Киеве, в Харькове будет намного тяжелее и почти невозможно”, - считает В.КАРАСЁВ.
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