Политолог предупреждает Тимошенко: ПР просто так Харьков не отдаст

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает, что БЮТ нелегко быть добиться перевыборов городской власти Харькова, в отличие от Киева.

Такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Харьков не Киев, потому что Партия регионов там имеет свою региональную электоральную базу и своих людей”, - сказал В.КАРАСЁВ.

По его словам, городскую власть Харькова сегодня представляют сторонники Партии регионов. ”Партия регионов просто так Харьков не отдаст”, - сказал он.

Как отметил политолог, лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и в целом блоку необходимо будет еще раз подумать и сконцентрировать усилия для того, чтобы решить этот вопрос.

“Просто так решить, как это было в Киеве, в Харькове будет намного тяжелее и почти невозможно”, - считает В.КАРАСЁВ.