Порошенко одобрил ратификацию соглашения с ЕС о реформе правоохранительных органов

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Этот закон № 142-VIII, принятый Верховной Радой 4 февраля, позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу указанным Соглашением.

Европейский Союз будет оказывать помощь в реформировании сектора безопасности Украины (структуры МВД, включительно с милицией и Национальной гвардией, Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы Украины). Также Соглашение предусматривает мониторинг реализации решений и имплементации законодательства в сфере реформирования сектора безопасности, поддержки реформ путем проведения тренингов и обучения персонала причастных органов государственной власти.

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Законом ратифицировано соответствующее соглашение, подписанное 17 ноября 2014 года в Брюсселе, которое вступает в силу со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о завершении сторонами внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.

Как отмечается в информационной справке относительно Консультативной миссии, 22 июля 2014 года Советом ЕС по иностранным делам было принято решение о развертывании Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (EU Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform Ukraine (EUAM Ukraine).

Согласно решению, штаб миссии будет базироваться в Киеве. Финансирование деятельности миссии осуществляется за счет бюджета ЕС и добровольных взносов государств-членов и третьих стран. Мандат миссии продлится 2 года.

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Общий контроль за деятельностью КМЕС в Украине осуществляется Политико-безопасностным комитетом ЕС, а текущее руководство - председателем миссии. Главой миссии назначен Кальман Мижей, который в 2007-2011 годах был специальным представителем ЕС по вопросам Молдовы и отвечал за политику ЕС в отношении приднестровского урегулирования.

Пребывание и функционирование миссии ЕС в Украине будет регулироваться Соглашением между Украиной и Евросоюзом относительно статуса Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС в Украине), которая является необходимым условием полноценного развертывания КМЕС в Украине, в частности приобретение помещения, транспортных средств, наем местного персонала, налаживание связи и т.д.

Цель миссии - усиление возможностей Украины в урегулировании кризиса путем реформирования правоохранительных органов с приоритетом на обеспечении верховенства права с целью восстановления доверия и поддержки населения; совершенствование системы управления правоохранительными органами с обеспечением демократического контроля.

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Среди задач миссии - создание концептуальных рамок для планирования и реализации реформ по созданию действующих в правовом поле гражданских органов безопасности и правоохранительных органов; реорганизация и реструктуризация органов безопасности; обучение и оказание консультационной и консультативной помощи гражданским органам безопасности Украины в разработке обновленных стратегий, доктрин с последующей имплементацией всеобщих и связанных между собой реформ; налаживание координации между правоохранительными органами, судебной системой, органами безопасности и охраны границы, оборонными структурами.

В то же время, миссия не будет заниматься реформированием в сфере обороны, поскольку этим направлением занимается НАТО. Однако для выполнения функции координации деятельности секторов безопасности и обороны в миссии ЕС будут работать советники по вопросам обороны.

Среди направлений деятельности - предоставление центральным органам власти консультаций на стратегическом уровне, по вопросам выработки стратегий и доктрин в секторе безопасности; поддержка развития антикоррупционной стратегии, включая помощь украинской власти в противодействии коррупции и формировании процесса контроля. На всех направлениях будет предоставляться особое внимание противодействию коррупции и обеспечению прав человека.

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На начальной стадии полевые офисы Миссии будут расположены в ключевых регионах, в частности, Одессе, Харькове, Львове и др. Команды инструкторов будут выезжать в регионы.

Миссия будет проходить в три этапа. Первый этап - всеобъемлющее планирование реформы гражданского сектора безопасности, выработки стратегии реформирования, формирование "дорожной карты" и Плана имплементации реформ, начало их реализации. Продолжительность (первичный мандат) - до 2-х лет.

Второй этап - имплементация реформ, подготовленных на первом этапе по всей территории страны, обучение и консультирование на центральном и местном уровнях. Продолжительность - в зависимости от результатов деятельности полевых офисов, количество которых, при необходимости, будет увеличиваться.

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Третий этап - модернизация системы подготовки и обучения, укрепление способности структур сектора безопасности продолжать дальнейшие реформы в контексте демократической подотчетности. Продолжительность - 2 - 4 года (в случае успеха I - II этапов).

Точное количество персонала будет определяться дальнейшим оперативным планированием. Предполагается, что в персональном составе КМЕС будет насчитывать около 100 иностранных экспертов в области правоохранительной деятельности, правосудия, защиты прав человека и т.д. Ориентировочное количество международного персонала: стратегические советники, которые будут находиться в Киеве - до 40 человек; полевые офисы - около 10 человек на область; тренировочные команды - до 10 человек по каждому направлению подготовки.

Предполагается также привлечение местного персонала (водители, переводчики, административный персонал) с местного рынка труда на конкурсной основе.

На финансирование деятельности миссии из бюджета Общей внешней политики и политики безопасности (ОВППБ) выделено 13,1 млн евро.

Для обеспечения физической безопасности зданий и персонала миссии будут привлекаться правоохранительные органы Украины.

Персонал КМЕС в Украине может носить национальную униформу или гражданскую одежду с отличительной идентификацией КМЕС в Украине.