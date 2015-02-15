Общая позиция "Нормандского формата" - прекращение огня на всей линии соприкосновения

Об этом шла речь во время телефонного разговора в воскресенье президента Украины Петра Порошенко с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы государства.

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Президент Украины подчеркнул, что для отвода военной техники и тяжелого вооружения требуется полное и безусловное прекращение огня.

Порошенко, Меркель, Олланд и Путин отметили необходимость создания условий для работы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Дебальцево Донецкой области для мониторинга и верификации режима прекращения огня, говорится в сообщении.

Собеседники договорились продолжить переговоры в "Нормандском формате" 16 февраля.