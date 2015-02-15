Песков об обстрелах Дебальцево: Минские соглашение нужно соблюдать безоговорочно

"Вся последовательность действий (по установлению перемирия - ред.) была упомянута в комплексе мер по реализации минских соглашений. Все эти условия должны соблюдаться безоговорочно", - цитирует его Reuters, передает ZN.ua.

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Как пишет издание, так Песков отреагировал на слова одного из командиров боевиков.

"Конечно, мы можем открыть огонь (по Дебальцево ред.). Это - наша территория", - сказал представитель "минобороны ДНР" Эдуард Басурин.