Песков об обстрелах Дебальцево: Минские соглашение нужно соблюдать безоговорочно
17:59, 15 февраля 2015Политика
16894 0
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление боевиков опродолжении боев в районе Дебальцево, которое они считают своей территорией.
Дмитрий Песков / pasmi.ru
"Вся последовательность действий (по установлению перемирия - ред.) была упомянута в комплексе мер по реализации минских соглашений. Все эти условия должны соблюдаться безоговорочно", - цитирует его Reuters, передает ZN.ua.
Читайте такжеПесков подтвердил слова Меркель о том, что Путин повлиял на лидеров «ДНР» и «ЛНР»
Как пишет издание, так Песков отреагировал на слова одного из командиров боевиков.
"Конечно, мы можем открыть огонь (по Дебальцево ред.). Это - наша территория", - сказал представитель "минобороны ДНР" Эдуард Басурин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter