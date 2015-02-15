Сегодня "нормандская четверка" обсудит выполнение режима прекращения огня по телефону - СМИ
Решение об этом было принято в субботу, 14 февраля.
В субботу состоялись два телефонных разговора: один провели президент РФ Путин, президент Франции Олланд и канцлер Германии Меркель, второй - Олланд, Меркель и президент Украины Петр Порошенко, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.
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"Они договорились вернуться к разговору в течение дня в воскресенье, чтобы провести первую "сверку часов" относительно применения договора о прекращении огня", - сказано в сообщении.
Также подчеркивается, что предстоящая телефонная беседа пройдет в "нормандском формате" - одновременно между Путиным, Олландом, Меркель и Порошенко.
Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко, Меркель и Олланд во время телефонного разговора договорились пристально следить за развитием ситуации вокруг Дебальцево.