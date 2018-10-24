Повышение цены на газ является очередным преступлением Порошенко против украинцев - нардеп Шевченко

По мнению Александра Шевченко, действующий глава государства должен уйти с должности и рассказать, куда делись средства, украденные у украинского народа.

Кабинет Министров поступил незаконно, подняв цену на газ для населения на тайном заседании.

Об этом во время традиционного видеочата в социальной сети Facebook заявил участник президентских праймериз УКРОПа, народный депутат Александр Шевченко.

«Президент Петр Порошенко вместе со своим ставленником в Кабинете Министров Насаликом (Игорь Насалик – министр энергетики и угольной промышленности. – Ред.) так газуют, что украинцам уже некуда деваться. Созвать тайное собрание Кабинета Министров и поднять цену на газ для людей – это провокационный и преступный шаг», – отметил укроповец.

По его словам, оправдывая грабительские тарифы ультиматумом Международного валютного фонда, действующая власть прибегает к манипуляциям. На самом деле учреждению безразлично, по какой цене правительство продает газ населению и предприятиям. Единственное требование МВФ – сбалансированный и бездефицитный бюджет страны.

«Верить на слово сегодняшней власти и действующему президенту нет смысла. Наша страна живет по принципу театра абсурда. Власть превратила украинцев в людей, которые вроде бы играют свою роль, но ничего не решают. У нас есть обязанности, но нет прав», – отметил нардеп.

При этом он подчеркнул, что повышение цены на газ – это очередная финансовая сделка вроде пресловутой схемы «Роттердам +», с помощью которой президент Порошенко и его партнеры зарабатывают миллиарды гривен.

По мнению Александра Шевченко, действующий глава государства должен уйти с должности и рассказать, куда делись средства, украденные у украинского народа.

«Так можно быть вечным президентом, у которого что-то не получается. Если чего-то не можешь, не хочешь или ты просто неудачник, то должен уйти. На следующих выборах мы должны избавиться от власти, которая 27 лет разворовывала страну», – отметил парламентарий.