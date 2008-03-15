Ющенко примет участие в расширенной коллегии Министерства юстиции

19:46, 15 марта 2008
Политика
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В понедельник, 17 марта, в 14.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в расширенной коллегии Министерства юстиции (пер. Рыльский, 10).

Как сообщает пресс-служба главы государства, главная тема коллегии - вопрос повышения эффективности деятельности государственной исполнительной службы и обеспечения ее взаимодействия с правоохранительными органами и органами государственной власти во время исполнения судебных решений.

 

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