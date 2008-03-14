Тимошенко рассказала налоговой, как организовать ”меткие” проверки

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что отныне качество работы региональных налоговых служб будет оцениваться по показателю налоговой нагрузки.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции премьер-министр сообщила, что такая договоренность была достигнута сегодня в ходе совещания по вопросам деятельности органов государственной налоговой службы, прошедшем в Национальном университете государственной налоговой службы в Ирпене при участии председателя ГНАУ Сергея БУРЯКА и министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА.

«Используя показатель налоговой нагрузки и то, какая нагрузка на разные предприятия в разных отраслях и областях, мы сможем делать выборочные проверки. И очень метко – там, где они на самом деле должны быть», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер сообщила, что за январь-февраль количество проверок сокращено на треть, а поступления в бюджет существенно увеличились.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что в отношении руководителей налоговых служб регионов, где показатель налоговой нагрузки будет наименьшим, будет рассматриваться кадровый вопрос.

На сегодняшний день, по ее словам, в Днепропетровской и Николаевской областях отмечены хорошие показатели налоговой нагрузки, которые составляют 1,57% и 1,47% соответственно, а в Волынской области этот показатель достаточно низкий – 0,038%.