Десятый так называемый «гумконвой» из России прибудет в Донецк в воскресенье

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МЧС РФ Александра Дробышевского.

"Колонна сформирована и готова к отправке. В ее составе более 180 машин, которые доставят свыше 1,4 тыс. тонн гуманитарных грузов, в том числе более 470 подарков. Она разделится на две, одна из которых отправится в Донецкую и вторая - в Луганскую области, - уточнил Дробышевский.

Он отметил, что РФ «заранее уведомила украинскую сторону и международные организации об отправке десятой колонны».

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что десятая колонна МЧС России с гуманитарной помощь для Донбасса отправится 21 декабря из Ростовской области.

"Сегодня завершается подготовка десятой гуманитарной колонны (в Ростовской области), и завтра рано утром она отправится (в Донбасс)", - сказал министр на встрече с личным составом ГУ МЧС по Самарской области. Среди грузов - продукты питания, строительные материалы, медикаменты, комплектующие для энергетики, чтобы "обеспечить нормальные условия жизни людей в зимний период".

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Как сообщал УНИАН, украинские таможенники готовы оформить очередной российский так называемый конвой, который может прийти в Украину завтра, 21 декабря, но при условии соблюдения Россией всех требований международного и украинского законодательства на этот счет,заявил заместитель руководителя информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

Первый «гумконвой» въехал в Украину 22 августа.

12 декабря Россия направила террористам на Донбасс девятую «гумпомощь».

В СНБО Украины заявляют, что все эти «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются только поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

По данным СНБО, российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили с украинских заводов на Донбассе оборудование и уголь. Кроме того, на этих КамАЗах в Россию вывозили тела убитых в Украине российских солдат.