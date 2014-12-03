Макаревич про российское ТВ: я пережил семь вождей, но такого у нас не было никогда

Об этом он написал в Facebook.

"Провести несколько суток в казенном помещении один на один с телевизором (а мне пришлось) - это настоящая физическая пытка. Ребята! Я, немолодой человек, переживший семерых вождей, заявляю: такого телевидения у нас не было НИКОГДА", - написал он.

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"Щёлкаю пультом с интервалом в 10 секунд. Старый фильм про войну. Щёлк. Новый фильм про войну (уже лизнули: все полицаи - украинцы. А что, были ещё какие-то?) Щёлк. Менты-бандиты, играют ужасно. Щёлк. Из зала суда. Щёлк. Донецк, война, обязательно кто-то плачет. Щёлк. Ток-шоу, пятеро мужчин орут одновременно, разобрать ничего невозможно (и слава Богу, видимо). Щелк. Кино про первую мировую... Скажите, есть еще в мире что-то кроме войны? На кого мы выплеснем эти мегатонны ненависти, которые в нас ежедневно закачивают? На себя самих? Или нам покажут на кого?", - возмутился Макаревич.