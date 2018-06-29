События недели: версия читателей УНИАН - цыганская кровь на юных руках, медленное убийство Сенцова и ветряные мельницы таможни

День за днем, неделя за неделей, и вот уже полтора месяца тянется история с голодовкой в российских застенках украинского узника Сенцова. На уходящей неделе мы стали свидетелями жлобского представления, режиссером которого, несомненно, стал Кремль, а одним из главных действующих лиц - некая гражданка Москалькова по прозвищу «фурия», а по должности - уполномоченная по правам человека в России (если таковые права там еще остались).

Еще две недели назад украинская омбудсмен Денисова летала к черту на кулички, чтобы встретиться с Сенцовым. Ее тогда нахально не пустили на территорию, мол, а позже вышеупомянутая «фурия» заявила, что «по личной инициативе» никого пускать не будут. Более того, Москалькова утвержает, что Сенцов – гражданин РФ. И для того, чтобы его мог посещать кто-то из Украины, нужны некие специальные договоренности. Позже Денисову не пустили и к Сущенко, хотя у нее на руках были все документы. Подобная история произошла и с Карпюком.

Таким образом, уполномоченного по правам человека Украины не допустили ни к одному из трех политзаключенных-украинцев, которых она пыталась проведать. А причины - сплошное наглое российское вранье.

О допуске к заключенным поговорили и президенты Украины и РФ, а омбудсмены обеих стран встретились и договорились, что все «свидания» с заключенными будут проходить синхронно и зеркально. И, вот, Москалькова на днях прибыла в Киев. Ее спокойно впустили в Украину, сделав для нее исключение, ведь российская уполномоченная по правам человека находится под санкциями из-за поездок в Крым. Ей разрешили встретиться с членами экипажа корабля «Норд», которых украинские пограничники задержали в марте. После этого, логично, Денисова попросила «предоставить беспрепятственную возможность» членам экипажа, задержанного у берегов Крыма украинского судна «ЯМК-0041» (моряки 25 июня объявили голодовку) прибыть в генконсульство Украины в Ростове-на-Дону для встречи с ними - все по принципу «зеркальности». Но никто ничего не разрешил.

Зато Москалькова, после стольких отказов Денисовой, продолжила свою бурную деятельность в Украине и отправилась проведывать дезертира Одинцова. Понятное дело, ее не пустили! Украинская сторона заявила, что россиянка сможет зайти в камеру Одинцова в ту минуту, когда Денисова зайдет в камеру Сущенко - такие были договоренности. После этого российский омбудсмен со зловонными возмущениями о том, что «Украина нарушает права человека» укатилась к себе за поребрик.

Но кульминацией этих событий стала вчерашняя история. Омбудсмены - все те же Денисова и любительница лечебного голодания Москалькова - договорились вместе посетить Сенцова в колонии в далеком Лабытанги. Они вместе летели в самолете, в соседних креслах, вроде бы все начиналось нормально, но по прилету россиянка начала вести себя странно и отказалась ехать с Денисовой в одной машине к колонии. Было понятно: что-то пошло не так – «фурия» вдруг решила постоять где-то в поле у аэропорта. И, судя по всему, не для того, чтобы полюбоваться безкрайними необжитыми просторами, а, наверное, ждала указаний сверху.

Тем временем Денисова не стала ждать, и, как и договаривались, в девять утра приехала к воротам колонии. Звонит россиянке - та трубку не берет. Охранник не пускает, ворота закрыты. Но, вот, на горизонте появляется кортеж. На целых четырех джипах к воротам подъезжает Москалькова с сопровождением. Их ей любезно открывают и кортеж проезжает мимо Денисовой на территорию колонии, даже не остановившись. Хотя Денисова, фактически, стояла у них на дороге. Спустя время кортеж выехал, Денисова требовала у россиян объяснений этого безобразия, но безуспешно. Кстати, вместе с Денисовой у ворот колонии был и корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк. Он подробно описал в своей статье, как все происходило. Вот вам и договоренности с Россией.

Позже «фурия» заявит, что пробыла у Сенцова в палате целый час. Он якобы находится в «удовлетворительном» состоянии - встретил ее на ногах. Сенцов якобы «ходит, интересуется тем, что происходит в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма». Она также отметила, что обсуждать вопрос прекращения голодовки Сенцов отказался.

Денисова заявила, что ни одному слову Москальковой она не верит. После такой идиотской выходки украинское посольство направило ведомству Лаврова официальную ноту, а в украинском МИД назвали ситуацию политическими игрищами. ПАСЕ призвала Россию без промедления освободить всех украинских политзаключенных. Генсек Совета Европы подал официальное прошение к Путину помиловать Сенцова. Свое слово в этой ситуации сказал и ЕСПЧ: Сенцов - гражданин Украины, и Россия должна для начала безотлагательно предоставить информацию о состоянии здоровья украинца. Но подействует ли все это?

Любопытную мысль высказало адвокат Сенцова. По его мнению, единственный, кто может заставить Путина освободить Сенцова - президент Турции Эрдоган. Но намеков на такое развитие ситуации пока никаких.

В то же время, появилась еще одна любопытная деталь - Федеральная служба исполнения наказаний России в документах отмечает, что Олег Сенцов является гражданином Украины. Так и написано: «Осужденный Сенцов О.Г. - гражданин Республики Украина. Прибыл этапом 09.10. 2017 года. В личном деле паспорт ЭС 477125 выдан 12 ноября 1997 года». Другими словами, в России все, как всегда - говорим одно, пишем другое, делаем третье.

Также наши читатели на этой неделе интересовались нападением на табор ромов под Львовом. Сообщалось, что около полуночи группа неизвестных в масках, с монтировками и ножами, ни с того ни с сего атаковали табор, расположенный в лесу рядом с дачным массивом. Они убили 23-летнего парня (целых 15 ножевых ранений) и порезали 10-летнего ребенка и молодую женщину. По словам одного из потерпевших, лагерь уже спал, а молодчики набрасывались с ножами на всех, кто попался под руку.

Полицейские, прибывшие на место, задержали нападавших. Ими оказались подростки. «Большинство нападавших - 17-18 лет, которыми руководил старший (уже задержанный). Погибшего кололи ножами группой и с однозначной целью убийства. Маму порезали за то, что пробовала защитить 10-летнего ребенка», - сообщил детали мэр Львова Садовый.

Восемь юношей назвались членами незарегистрированной группировки «Трезвая и злая молодежь», которая использовала символику ультраправой организации Misanthropic Division. Впоследствии стало известно, что среди задержанных подростков - десять учеников трех львовских школ. Всего полиция установила 14 подозреваемых.

Люди, у которых рядом дачи, говорят, что лагерь рядом появился недавно. Ромы находили какие-то подработки и даже обрабатывали местным огороды. На кражи местные не жаловались.

В Совете Европы тут же заявили, что «в ужасе» от происходящего. Не промолчал и президент ПАСЕ, назвав подобное расизмом. С резким заявлением выступило и посольство США.

В то же время, глава СБУ Грицак заявил, что за нападением может стоять Россия, которая заинтересована в разжигании межнациональной розни в Украине. Говорит, не на 100%, но, скорее всего. Впрочем, учитывая, как часто в последнее время подобное случается, такие подозрения возникают естественным образом, и не только у СБУ. Аваков также подтвердил российский след, а еще назвал подобные действия «средневековой дикостью». А Антон Геращенко как-то разузнал, что с главным молодчиком связывались через соцсети неизвестные кураторы - скорее всего, от российских спецслужб.

Ну, что ж, ждем следствия и приговоров. Остается надеяться, что каждый из нападавших получит по заслугам, несмотря на свою юный возраст. Правда, жизни убитому это, конечно, не вернет. И родителям этих юных преступников стоит всерьез задуматься, как же у них получилось воспитать сыновей, способных кого-то не только избить, но и убить.

На этом фоне наши читатели совсем не прониклись новостями о так называемом крестовом походе Кабмина против контрабанды. Все началось с того, что правительство еще на прошлой неделе приняло план по борьбе с контрабандой на таможне, рассчитывая привлечь в госбюджет дополнительно 70-100 млрд грн. Главным новшеством стало появление у сотрудников Нацполиции права присутствовать на таможенных постах. Это, очевидно, должно решить все проблемы. Авакову, ясное дело, идея понравилась, и он тут же предложил возобновить практику тюремных сроков за контрабанду - мол, раньше так и было, и Украина осталась одна такая страна в Европе, где контрабанда - не уголовное преступление.

Но генпрокурор Луценко отреагировал более сдержанно. Мол, пока что копам на таможне делать нечего, ведь прав у них там нет. Нужно, говорит, менять закон. Вместе с тем, пользуясь случаем, Луценко пообещал устроить ревизию «евроблях» в Украине, пригрозив руководителям таможен западных областей «разговором с прокурором». По его словам, на территорию страны въехало 300 тысяч машин, а таможенных платежей от них нет. Как пел Высоцкий, «где деньги, Зин?». Правда, испугал ли Луценко хоть кого-то «разговором с прокурором»? Сомневаюсь.

Вообще, конечно, хорошо будет, если перед выборами нынешняя властная команда успеет сделать доброе дело и наведет порядок на таможне. И с «евробляхами» как-то разберется на законодательном уровне - проблема есть, созрела она при нынешней команде, да и прятать голову в песок вечно нельзя. Хуже, конечно, если все это - только очередной дележ кормушек и бой с ветряными мельницами, как это обычно у нас бывает. Мол, хочется подзаработать еще немножко перед выборами. Хотя надеюсь все-таки, что будет реализован первый вариант.

Но если Кабмин своими идеями не вдохновил читателей на этой неделе, то одними из самых популярных у аудитории стали две новости об аде, который творится в головах молодежи на оккупированном Донбассе. Те, кто видел их, запомнят навсегда. В первой - молодые и относительно красивые девушки в белой военной форме по-идиотски поздравляют террориста Захарченко с днем рождения - со стихами и какой-то лошадью по центру. На видео молодежь обещает отправиться за своим «батей» в ад, и остается надеяться, что они не потянут за собой ни в чем не повинную лошадь. Впрочем, зрелище жалкое.

Вторая новость - о 7-летнем ребенке, который на камеру похвастался, что помогает террористам «ДНР» убивать украинцев. Этот маленький человек, кстати, не знает, что такое Украина - он в ней не жил в сознательном возрасте. То есть, мальчик - плод «русского мира». И хочется, чтобы нынешние и будущие вечные борцы с коррупцией, контрабандой и пр. помнили, что чем дольше они борются, тем старше становятся эти дети, рожденные формально в Украине, но для которых их родина с пеленок становится целью за окопами.

Хороших нам всем новостей!

Тарас Сидоржевский