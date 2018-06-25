Президент ПАСЕ осудил нападение на лагерь ромов возле Львова
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти осудил нападение на лагерь ромов недалеко от Львова.
Читайте такжеСмертельное нападение на лагерь цыган под Львовом: подозреваемые рассказали, в какую организацию входят
Об этом говорится в заявлении на сайте ПАСЕ. В частности, отмечается, что в связи с нападением на ромское меньшинство возле Львова, в результате которого один молодой человек погиб и еще несколько получили ранения, президент ПАСЕ был шокирован и встревожен, он решительно осудил это «расистское нападение».
Также Николетти выразил свои соболезнования семье и близким жертвы.
«Президент ПАСЕ настойчиво призвал украинские власти продемонстрировать четкий сигнал, что в Украине нет безнаказанности за такие ужасные насильственные нападения на ромское меньшинство», - подчеркивается в заявлении.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями лиц в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь ромов. В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четыре человека, среди которых 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина получили телесные повреждения.
Восемь подозреваемых, среди которых один 20-летний и семь 16-17-летних юношей, задержаны, им объявлено о подозрении.
В Украине в последнее время увеличилось количество случаев нападений на лагеря ромов. Так, 23 мая группа радикально настроенных лиц разгромила лагерь ромов в Тернополе, а 7 июня участники "Национальной дружины" - лагерь на Лысой горе в Киеве.