Президент ПАСЕ осудил нападение на лагерь ромов возле Львова

Микеле Николетти подчеркнул, что виновные в нападении не должны уйти от ответственности.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти осудил нападение на лагерь ромов недалеко от Львова.

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Об этом говорится в заявлении на сайте ПАСЕ. В частности, отмечается, что в связи с нападением на ромское меньшинство возле Львова, в результате которого один молодой человек погиб и еще несколько получили ранения, президент ПАСЕ был шокирован и встревожен, он решительно осудил это «расистское нападение».

Также Николетти выразил свои соболезнования семье и близким жертвы.

«Президент ПАСЕ настойчиво призвал украинские власти продемонстрировать четкий сигнал, что в Украине нет безнаказанности за такие ужасные насильственные нападения на ромское меньшинство», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями лиц в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь ромов. В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четыре человека, среди которых 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина получили телесные повреждения.

Восемь подозреваемых, среди которых один 20-летний и семь 16-17-летних юношей, задержаны, им объявлено о подозрении.

В Украине в последнее время увеличилось количество случаев нападений на лагеря ромов. Так, 23 мая группа радикально настроенных лиц разгромила лагерь ромов в Тернополе, а 7 июня участники "Национальной дружины" - лагерь на Лысой горе в Киеве.